Израиль нанес удар по жилым домам в центре и пригороде Бейрута

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Жилой дом полностью разрушен в результате удара ВВС Израиля по центру столицы Ливана в ночь на субботу, сообщил корреспондент телеканала "Аль-Маядин".

Он отметил, что также значительно повреждены стоящие рядом здания.

Ливанский телеканал "Аль-Манар" проинформировал об израильских ударах по пригороду Бейрута.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в пятницу около 80 снарядов были выпущены из Ливана боевиками "Хезболлы" по израильской территории.

"Армия обороны Израиля будет продолжать защищать государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации "Хезболла", - говорится в сообщении.