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МИД России осудил авиаудары Израиля по сирийской Пальмире

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия осуждает авиаудары Израиля по сирийской Пальмире, говорится в комментарии представителя российского МИД Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки", - заявила она.

На Смоленской площади подчеркнули, что "данная силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права".

Накануне сирийские власти сообщили, что израильская авиация нанесла удары по городу Пальмире и его окрестностям в провинции Хомс.

МИД Хомс Израиль Сирия Пальмира Мария Захарова
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