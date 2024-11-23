Что случилось этой ночью: суббота, 23 ноября
Трамп выдвинул министра финансов, удар Израиля по Бейруту, HSBC прекратил принимать платежи из РФ
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост министра финансов. По словам избранного президента, это один из ведущих инвесторов в мире.
- Израиль нанес удар по жилым домам в центре и пригороде Бейрута. Один жилой дом был полностью разрушен, погибли 4 человека.
- Крупнейший банк Великобритании прекратил принимать платежи из РФ и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте HSBC.
- Гол Головина помог "Монако" одолеть "Брест" в чемпионате Франции. Матч закончился со счетом 3:2.