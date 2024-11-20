Трамп выдвинул Линду МакМахон на пост министра образования

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Линду МакМахон на пост министра образования.

"Линда будет использовать свой многолетний опыт руководства и глубокое понимание как образования, так и бизнеса, чтобы расширить возможности следующего поколения американских студентов и работников и сделать Америку лидером в области образования в мире", - заявил Трамп.

МакМахон при первой администрации Трампа отвечала за развитие малого бизнеса, а в период нынешней избирательной кампании являлась сопредседателем политического комитета America First Policy Action.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет ликвидировать министерство образования.

Для закрытия Минобразования требуется одобрение Конгресса, а поскольку республиканцы имеют незначительное большинство в Сенате, шансы осуществить это у избранного президента невелики.