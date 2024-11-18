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Ким Чен Ын заявил о намерении усилить ядерную мощь КНДР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерную мощь страны для противостояния военному сотрудничеству США, Южной Кореи и Японии, сообщают в понедельник южнокорейские СМИ.

"Мы будем укреплять наши силы самообороны, основывающиеся на ядерных вооружениях, без ограничений", - заявил он в ходе четвертого совещания командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА). Совещание в таком формате прошло впервые за 10 лет.

По словам Ким Чен Ына, завершение военных приготовлений и усиление ядерной мощи необходимы для предотвращения военных действий и, в случае необходимости, нанесения превентивного удара по врагам. Военное сотрудничество США, Южной Кореи и Японии он назвал основным фактором, угрожающим миру на Корейском полуострове.

Лидер КНДР уверен, что США и западные страны специально развязывают конфликт с РФ, используя Украину в качестве "ударных войск".

"Американские торговцы войной, поддерживающие конфликты поставками военной помощи Украине и Израилю... разжигают страхи старта третьей мировой войны", - добавил он.

Ким Чен Ын выступил перед участниками мероприятия в пятницу. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало его заявления в понедельник.

КНДР Ким Чен Ын Северная Корея США Япония Южная Корея
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