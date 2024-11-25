Российские загранучреждения в Турции находятся в контакте с властями в связи с возгоранием Superjet 100

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские дипломаты находятся в контакте с турецкими властями в связи с возгоранием самолета Superjet 100 в аэропорту Анталии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские загранучреждения в Турции и непосредственно генеральное консульство в Анталии находятся в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия российским гражданам, находившимся на борту", - сообщила Захарова журналистам.

По ее словам, "в ближайшее время российские дипломаты поделятся оперативной информации о ситуации непосредственно с места событий, куда они срочно выехали".