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Около 200 оппозиционеров проводят акцию протеста у здания парламента Грузии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси на территории, прилегающей к зданию парламента, находятся около 200 оппозиционеров, которые протестуют против итогов состоявшихся в октябре парламентских выборов, сообщают грузинские СМИ.

Журналисты отмечают, что полицейских, перекрывших подступы к входам в парламент, гораздо больше собравшихся протестующих.

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"Мы должны смотреть правде в глаза - сегодня у оппозиции нет ресурсов для смены власти, но ежедневные протесты против сфальсифицированных выборов сделают свое дело, в Грузии обязательно назначат новые справедливые выборы", - заявил журналистам бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия, которого называли главным идеологом правительства экс-президента Михаила Саакашвили.

Один из лидеров оппозиции Ника Гварамия утром в понедельник вылетел в Брюссель. Он заявил журналистам, что направляется в Европарламент, где его ждут важные встречи.

Тбилиси Грузия
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