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Председателем парламента Грузии переизбран Шалва Папуашвили

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии нового созыва на первом заседании в понедельник избрал председателем высшего законодательного органа Шалву Папуашвили, занимавшего эту должность с декабря 2021 года.

Выступая перед депутатами, он заявил, что будет выполнять свои обязанности во благо грузинского народа.

"В стране по-прежнему есть реваншистские силы, которые никогда не смогут прийти к власти. Грузинский народ поддержал на выборах нашу партию "Грузинская мечта" и мы оправдаем это доверие", - заявил Папуашвили, отметив, что парламент страны выслушает всех, но будет действовать исключительно исходя из национальных интересов.

Шалва Папуашвили Грузинская мечта Грузия
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