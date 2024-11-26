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Грузинская оппозиция предложила создать альтернативный парламент

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Коалиция "Сильная Грузия", получившая на прошедших в октябре парламентских выборах 14 депутатских мандатов, выступила за создание вместе с другими оппозиционными партиями альтернативного парламента.

"С учетом того, что прошедшие выборы были украдены властями, мы выступаем с инициативой создания альтернативного политического центра и намерены призвать наших западных партнеров к признанию такого альтернативного парламента", - сказал во вторник на брифинге один из лидеров "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе.

По его словам, создание такого альтернативного центра главным образом направлено на то, чтобы сотни тысяч избирателей, проголосовавших за оппозиционные партии, не остались без политического представительства.

На прошедших выборах четыре оппозиционные партии в общей сложности получили 61 из 150 депутатских мандатов. Все оппозиционные партии отказываются брать эти мандаты, так как, по их утверждению, выборы были сфальсифицированы.

При этом, по заявлению Центральной избирательной комиссии, на выборах не были зафиксированы факты серьезных нарушений.

Грузия Сильная Грузия
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