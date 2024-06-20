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Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня

Совет ЕС официально утвердит 14-й пакет санкций против РФ 24 июня
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам утвердит 24 июня согласованный в четверг Комитетом постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза 14-й санкционный пакет в отношении России, передает телеканал RTBF.

"Текст еще должен быть официально утвержден европейскими министрами на заседании Совета (ЕС). Совет по иностранным делам состоится в понедельник в Люксембурге", - сообщил канал.

По его информации, новые санкции, в частности, направлены на поставки в ЕС российского СПГ. "Более строгие меры будут также приняты в отношении предприятий, которые нарушают санкции", - отмечает RTBF.

"Мы приветствуем достигнутое сегодня соглашение. Мы, конечно, ожидаем официального утверждения, и тогда мы сможем дать более подробный комментарий", - так ответил на брифинге в Брюсселе в четверг официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на просьбу прокомментировать одобрение постпредами стран ЕС документов по 14-му пакету санкций.

Ранее бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило, что постпреды согласовали "мощный и существенный 14-й пакет санкций".

Отмечалось, что этот пакет предусматривает как новые меры, так и усиливает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки.

ЕС Совет ЕС Эрик Мамер
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