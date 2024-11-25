Боррель призвал ЕС самому обеспечить свою безопасность на фоне неопределенности планов США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал укреплять безопасность ЕС таким образом, чтобы она меньше зависела от США. Он написал об этом в статье, в которой подводит итоги своей деятельности на посту главы дипломатии ЕС.

"У нас нет выбора: крайне важно, чтобы мы стали способны обеспечить собственную безопасность. Наше благополучие и будущее не могут продолжать зависеть от настроения американских избирателей на Среднем Западе каждые четыре года", - считает дипломат.

По его словам, "сделать это сейчас тем более необходимо, поскольку обязательства Соединенных Штатов не только на Украине, но и в отношении безопасности Европы в целом стали более неопределенными в будущем с переизбранием Дональда Трампа в Белый дом".

Это, считает Боррель, означает, в частности, необходимость оживления оборонной промышленности ЕС, "которая была значительно ослаблена 30 годами "тихого разоружения" с момента падения Берлинской стены в 1989 году".

"Наши оборонные бюджеты уже значительно выросли в последние годы, особенно наши расходы на (военное) оснащение, которые увеличились на треть с 2022 года. Тем не менее, (...) до сих пор прогресс в координации нашего снабжения военной техникой был медленным: только 18% наших закупок в настоящее время осуществляются в кооперативном порядке, тогда как уже несколько лет назад мы поставили себе цель в 35% - вдвое больше", - подчеркнул сдающий свои полномочия глава европейской дипломатии.

Он также указал на то, что оборонная промышленность ЕС до сих пор не смогла ни количественно, ни качественно идти в ногу с предпринимаемыми в Евросоюзе усилиями по перевооружению. "С 2022 года почти 80% дополнительной военной техники было закуплено за пределами ЕС", - констатировал Боррель.