Боррель недоволен вкладом Евросоюза в урегулирование на Ближнем Востоке

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель дал резкую критическую оценку усилиям Евросоюза по ближневосточному урегулированию. Он написал об этом в статье, в которой подвел итоги своей работы на посту главы дипломатии ЕС.

"Что касается конфликта на Ближнем Востоке, мы не внесли реального вклада. Бои продолжаются, в то время как движение к справедливому и прочному урегулированию этого векового конфликта остается более призрачным, чем когда-либо", - считает он.

Он перечислил факты, которые связывает с неэффективностью политики ЕС на Ближнем Востоке: ежемесячный рост числа жертв среди гражданского населения, катастрофическое гуманитарное положение в секторе Газа, эскалацию напряженности на Западном берегу реки Иордан и ситуацию "на грани краха" Палестинской национальной администрации.

Боррель также указал на то, что не удалось не допустить принятия Израилем "катастрофических для палестинцев решений" путем разрыва всех связей с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), не допустить распространения войны в регионе с атаками хуситов на суда в Красном море, иранскими ударами по Израилю и израильскими ответными мерами.

"Мы не смогли, в частности, избежать четвертого вторжения в Ливан, сопровождавшегося широкомасштабными разрушениями и массовым исходом людей из страны, которая уже была близка к коллапсу", - продолжил глава европейской дипломатии.

Он констатировал, что в конце 2024 года "трудно быть оптимистом относительно будущего Ближнего Востока". По его мнению, "поддержка двугосударственного решения ослабла во всем регионе", и теперь обе стороны "находятся под влиянием тех, кто считает, что только военное решение может принести мир".

"Но это иллюзия: война и насилие могут лишь подпитывать бесконечную спираль мести со все более смертоносными столкновениями. (...) Я абсолютно убежден, что Европа может и должна играть более важную роль как в прекращении текущего конфликта, так и в достижении мира путем переговоров в израильско-палестинском конфликте", - заявил дипломат.

Он также высказал свое убеждение, что у ЕС есть средства добиться прекращения огня и возобновить мирные переговоры, пусть даже Евросоюз не так силен, как США. "Но на данный момент мы по сути отказались от использования этих рычагов из-за наших глубоких разногласий по этому очень чувствительному вопросу", - считает Боррель.