Боррель оценил общую военную помощь стран ЕС Украине в 45 млрд евро

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает выполнять свои обязательства по оказанию поддержки Украины в военной области, и помощь стран ЕС Киеву достигла 45 млрд евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

"Государства-члены выделили военной помощи на сумму около 45 млрд евро, чтобы поддержать Украину. Это немало. Может, меньше, чем США, но ненамного меньше", - сказал он.

Подводя итог работы на посту главы европейской дипломатии, Боррель ранее отметил, что что это последний совет глав оборонных ведомств стран Евросоюза, на котором он председательствовал. "Мы достигли нашей цели в 1 млн артиллерийских снарядов, уже поставленных Украине. Несколько дней назад мы выполнили эти поставки на 99%. Да, мы это сделали с задержкой, но тем не менее мы теперь говорим о миллионе боеприпасов, которые были поставлены Украине, и мы продолжим наши усилия", - добавил он.

Кроме того, Боррель напомнил о подготовке Евросоюзом 65 тысяч военнослужащих для Украины и подчеркнул, что ЕС является явным лидером в сфере обучения украинских солдат.