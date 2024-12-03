Парламент Абхазии отверг ратификацию инвестиционного соглашения с РФ

Зал перед началом заседания в парламенте Абхазии Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании проголосовали против ратификации абхазо-российского Соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории республики.

Против ратификации соглашения проголосовали 22 депутата, двое воздержались.

Ранее с требованием к парламенту провести внеочередное заседание и проголосовать против ратификации соглашения выступил ряд оппозиционных организаций.

Соответствующее обращение было направлено спикеру парламента республики Лаше Ашубе. Отказ парламента ратифицировать это соглашение позволит "снизить градус общественно-политического противостояния и обеспечит проведение предстоящего избирательного процесса в спокойной обстановке", говорилось в обращении.

Данное соглашение было подписано 30 октября в Москве министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и министром экономики Абхазии Кристиной Озган.

Абхазские власти подчеркивали, что соглашение направлено на привлечение российских инвестиций в экономику республики. В документе прописаны условия осуществления проектов российских инвесторов на территории Абхазии. Главное из них - объем инвестиций из России не должен составлять менее 2 млрд руб. за единичный проект.

Документ позволяет российским компаниям реализовывать различные проекты в таких областях, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство и туризм. Подразумевается и развитие инфраструктуры, включая газоснабжение, водоснабжение и транспорт.

Оппозиционные организации республики выступили с критикой соглашения, в стране вспыхнули массовые волнения. По мнению оппозиционеров, в документе прописаны положения, ставящие местный бизнес в проигрышные условия и подрывающие национальные интересы Абхазии.

Депутаты Народного Собрания республики 19 ноября на внеочередном заседании приняли отставку президента Абхазии. Исполнять обязанности президента в соответствии с Конституцией республики до выборов президента будет вице-президент Бадра Гунба.