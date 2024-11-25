В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции

Национальное Собрание (Скупщина) Республики Сербия Фото: Anadolu / Contributor via Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Парламентарии от правящей партии и оппозиции устроили потасовку в Народной скупщине (парламенте) Сербии, сообщает в понедельник Associated Press.

Причиной драки стали споры по делу об обрушении козырька на здании вокзала в городе Нови Сад ранее в ноябре, которое привело к гибели 15 человек.

Согласно агентству, представители оппозиции во время заседания, на котором рассматривался законопроект о бюджете, вывесили баннер с надписью: "Кровь на ваших руках". Они потребовали обсуждения вопроса об ответственности за трагедию. Тогда в правящей коалиции попытались снять баннер, заявив, что оппозиция "хочет войны, а Сербия хочет работать", началась потасовка.

Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что члены оппозиции учинили эти беспорядки, так как получили за это деньги из-за рубежа. "Я думаю, что им хорошо заплатили за то, чтобы посеять хаос в Сербии и дестабилизировать нашу страну", - сказала Брнабич.

1 ноября на здании железнодорожного вокзала в Нови Саде рухнул козырек. Погибли 15 человек. По имеющейся информации, обрушение произошло во время работ по реконструкции.

Инцидент вызвал в Нови Саде общественные беспорядки. Протестующие выступили с требованием наказать виновных в трагедии.

На прошлой неделе прокуратура Сербии объявила о задержании по этому делу 11 человек, в том числе – бывшего министра строительства.