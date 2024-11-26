Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белый дом заявил о праве Киева применять ATACMS по конкретным целям в РФ для самообороны. Джон Кирби не уточнил, о каких конкретно типах целей идет речь.

- Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия. Окружной судья закрыла дело по ходатайству спецпрокурора.

- ХАМАС поддержит перемирие между Израилем и "Хезболлой". Об этом заявили в политбюро группировки.

- Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 10 % за китайский фентанил. Он намерен ввести 25-процентный тариф на все товары, поступающие из Канады и Мексики.

- В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции. Причиной стали споры по резонансному делу об обрушении козырька вокзала, которое привело к гибели 15 человек.