Парламент Грузии назначил президентские выборы на 14 декабря

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии назначил президентские выборы 14 декабря.

"Выборы президента впервые у нас пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций", - заявил спикер Шалва Папуашвили.

Он напомнил, что шестилетний срок действующего президента Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря, поэтому необходимо провести выборы в установленные Конституцией сроки.