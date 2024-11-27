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"Грузинская мечта" выдвинула депутата Кавелашвили кандидатом в президенты

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" назвала своего кандидата на пост президента страны, это депутат парламента Михаил Кавелашвили.

Об этом заявил на брифинге в среду почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря коллегией выборщиков, в которую входят все депутаты парламента, представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также главы местных администраций.

Оппозиция, по заявлению ее лидеров, не намерена участвовать в этих президентских выборах, считая действующие грузинские власти нелегитимными.

Бидзина Иванишвили Грузинская мечта Грузия
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