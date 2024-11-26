Поиск

ХАМАС поддержит перемирие между Израилем и "Хезболлой"

Об этом заявили в политбюро группировки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что палестинская группировка поддержит прекращение огня между ливанским шиитским движением "Хезболла" и Израилем.

"Мы приветствуем любое объявление о прекращении огня в Ливане, поскольку "Хезболла" поддержала наш народ и принесла большие жертвы", - сказал Хамдан в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

Он отметил, что ХАМАС и "Хезболла" "доверяют друг другу и координируют свои действия во всех деталях".

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильские министры планируют одобрить во вторник сделку по режиму прекращения огня с "Хезболлой".

В миреГосдеп надеется на соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой"Читать подробнее

По данным агентства EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если "Хезболла" нарушит условия перемирия.

Вечером в понедельник ливанский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу CNN, что, как ожидается, о прекращении огня будет объявлено "в течение 24 часов".

Тем временем сообщения о том, что сделка близка к заключению, вызвали неоднозначную реакцию в Израиле. Так, в Армии обороны Израиля поддерживают прекращение огня. Между тем, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее призвал не идти на перемирие с "Хезболлой".

Мэры нескольких израильских городов и населенных пунктов на границе с Ливаном назвали сделку "соглашением о капитуляции". По их мнению, она может привести к атаке на Израиль, аналогичной нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильскую территорию.

Взрывы пейджеров в Ливане

9
Хроника 07 октября 2023 года – 26 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Бейрут Биньямин Нетаньяху ХАМАС Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 10% за китайский фентанил

Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Спецпрокурор США попросил прекратить дела в отношении Трампа

Белый дом заявил о праве Киева применять ATACMS по конкретным целям в РФ для самообороны

В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции

В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Общественники-оппозиционеры просят парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ

Общественники-оппозиционеры просят парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ

Джо Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

Джо Байден помиловал индеек перед Днем благодарения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });