ХАМАС поддержит перемирие между Израилем и "Хезболлой"

Об этом заявили в политбюро группировки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что палестинская группировка поддержит прекращение огня между ливанским шиитским движением "Хезболла" и Израилем.

"Мы приветствуем любое объявление о прекращении огня в Ливане, поскольку "Хезболла" поддержала наш народ и принесла большие жертвы", - сказал Хамдан в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

Он отметил, что ХАМАС и "Хезболла" "доверяют друг другу и координируют свои действия во всех деталях".

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильские министры планируют одобрить во вторник сделку по режиму прекращения огня с "Хезболлой".

По данным агентства EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если "Хезболла" нарушит условия перемирия.

Вечером в понедельник ливанский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу CNN, что, как ожидается, о прекращении огня будет объявлено "в течение 24 часов".

Тем временем сообщения о том, что сделка близка к заключению, вызвали неоднозначную реакцию в Израиле. Так, в Армии обороны Израиля поддерживают прекращение огня. Между тем, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее призвал не идти на перемирие с "Хезболлой".

Мэры нескольких израильских городов и населенных пунктов на границе с Ливаном назвали сделку "соглашением о капитуляции". По их мнению, она может привести к атаке на Израиль, аналогичной нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильскую территорию.