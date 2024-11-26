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Норвегия намерена увеличить расходы на помощь Украине до $2,7 млрд в 2025 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о намерении увеличить финансовую поддержку Украины с $2,4 млрд в этом году примерно до $2,7 млрд в 2025 году, сообщают во вторник западные СМИ.

В сентябре власти Норвегии продлили период предоставления ежегодной помощи Украине до 2030 года и намеревались направлять на данные цели каждый год дополнительно $475 млн. Тогда сообщалась, что общая помощь Киеву до 2030 года возрастет до $12,8 млрд - на нужды Украины пойдет еще примерно $5,7 млрд.

При этом, напоминают СМИ, между левоцентристским правительством меньшинства в Норвегии и оппозицией отмечались разногласия по теме размеров помощи, которые Осло должно оказывать Киеву.

Кроме того, Норвегия собирается поставить Украине шесть истребителей F-16 в 2024-2025 годах и помогает с тренировками украинских пилотов в Дании.

Норвегия Украина
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