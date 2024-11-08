Социологи объяснили победу Трампа появлением у него новых избирателей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США благодаря тому, что сумел сохранить доверие своего электората и привлечь новые группы избирателей, ранее поддерживавших демократов, сообщают американские СМИ со ссылкой на результаты опросов.

Как показало исследование AP VoteCast, Трампу удалось завоевать популярность среди "пусть не большинства, но значительной части чернокожих и испаноязычных избирателей", увеличить число сторонников среди католиков, а также добиться "некоторых успехов" среди других категорий населения, ранее также поддерживавших Демократическую партию.

Чуть более 80% избирателей, поддержавших Трампа на этих выборах, по данным опроса, были белыми, что примерно соответствует его уровню 2020 года. Что касается кандидата от демократов Камалы Харрис, около двух третей ее электората являются белыми, что, отмечает AP, соответствует показателю на выборах 2020 года, в которых от Демократической партии выдвигался Джо Байден.

Около 60% белых избирателей на выборах, состоявшихся 5 ноября, поддержали Трампа. Это соответствует подобному показателю и за 2020 год, хотя тогда Трамп и проиграл выборы. Белые избиратели составляют основную часть электората в США, напоминает агентство.

А вот доля чернокожих избирателей, поддержавших Трампа, несколько возросла, причем в основном за счет молодых мужчин. По данным исследования, Трампу удалось привлечь на свою сторону почти вдвое больше молодых чернокожих мужчин, чем в 2020 году. Это, отмечает AP, "помогло ему прорваться в ключевую группу избирателей-демократов". В итоге примерно 30% чернокожих мужчин-избирателей в возрасте до 45 лет поддержали Трампа на прошедших во вторник выборах.

В исследовании AP VoteCast приняли участие более 120 тысяч американских избирателей.

Как показал экзит-полл Edison Research, только 21% чернокожих мужчин-избирателей всех возрастов поддержал Трампа, что, тем не менее, на 2% больше, чем в 2020 году.

Поддержка демократов среди испаноязычных избирателей также снизилась: если Байдена в 2020 году поддержали около 60% испаноязычных избирателей, то Харрис - меньше половины.

Трампу же, по данным Edison Research, удалось значительно повысить свою популярность среди испаноговорящих избирателей. За него проголосовали 55% испаноговорящих мужчин (на 19% больше, чем в 2020 году) и 38% испаноговорящих женщин (на 8% больше, чем в 2020 году).

Кроме того, Трампу удалось набрать популярность среди женщин-избирателей в целом. В 2020 году Байден на выборах получил голоса 55% женщин, а Трамп - 43%. В 2024 же году Харрис получила 53% голосов женщин, Трамп - 46%. Несмотря на то, что Харрис среди женщин-избирателей оказалась популярнее, рост рейтинга Трампа среди женщин в сравнении с 2020 годом демонстрирует, как подчеркивает AP, немалый успех его кампании.

Похожими и выводами об успехах кампании Трампа делится и NBC News. По данным экзит-поллов NBC, Трамп набрал больше голосов избирателей в возрасте до 30 лет, чем любой другой кандидат в президенты от Республиканской партии с 2008 года.

По данным NBC, в 2020 году Байден опередил Трампа на 11% среди молодых мужчин; в этом году Трамп среди этой категории населения опередил Харрис на 2%. Среди молодых женщин отрыв кандидата от демократов от Трампа на 35% в 2020 году сократился до 24% - в текущем. Популярность Трампа среди молодых белых мужчин без высшего образования же в 2024 году оказалась выше, чем у Харрис, на 16%: рейтинг одобрения Трампа составил 56%, Харрис - 40%.

По мнению экспертов NBC, это может быть связано с тем, что молодые люди в большей степени полагаются на мнение тех популярных личностей, которые поддержали Трампа.

Данные Edison Research свидетельствуют, что люди без образования представляют наибольшую часть населения: 57% избирателей заявили, что не имеют высшего образования, из них 56% проголосовали за Трампа - на 6% больше, чем в 2020 году.

Важным мотивирующим фактором среди молодежи при голосовании стала экономика. Как отмечает NBC, избиратели в возрасте до 30 лет испытывали финансовые трудности, не были уверены в своем будущем и больше беспокоились о финансах, чем о проблемах, которые казались "более отдаленными", таких как будущее демократии, нелегальная иммиграция.

В свою очередь экзит-полл Edison Research свидетельствует, что 46% избирателей по всей стране заявили, что экономическое положение их семей за четыре года ухудшилось. Это на 26% больше, чем в 2020 году. У 30% ситуация не изменилась и всего 24% наблюдали улучшения.

Экзит-поллы NBC показали, что экономика является наиболее важным вопросом для молодых избирателей, и 78% тех, кто придает ей наибольшую важность, проголосовали за Трампа.

Согласно анализу издания Politico, успеху Трампа, помимо отмеченных другими СМИ причин, поспособствовало, в частности, "резонансное заявление, в котором он пренебрежительно отозвался о том, как Байден справляется с проблемами на южной границе и инфляцией". Как отмечает издание, подобные заявления помогли Трампу заручиться поддержкой "белых, азиатов и латиноамериканцев".

Также, подчеркивает Politico, на руку Трампу сыграл "гнев евреев по отношению к его политическим оппонентам из-за войны в секторе Газа".