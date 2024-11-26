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В НАТО после применения РФ ракеты "Орешник" заверили Киев в поддержке

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Североатлантическом альянсе пообещали продолжать поддержку Украины на фоне применения Россией баллистической ракеты "Орешник", сообщили в НАТО во вторник.

"Во время встречи союзники по НАТО подтвердили поддержку Украины", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания Совета НАТО-Украина, которое прошло в формате видеосвязи.

В НАТО отметили, что украинская сторона проинформировала альянс об ударе ракетой "Орешник". В альянсе также добавили, что следующее заседание Совета НАТО-Украина намечено на 3-4 декабря.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута.

Владимир Путин НАТО Украина Орешник
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