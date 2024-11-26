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Боррель призвал Израиль согласиться на прекращение огня на границе с Ливаном

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник призвал правительство Израиля одобрить проект соглашения о перемирии с ливанским шиитским движением "Хезболла".

"Будем надеяться, что правительство Нетаньяху примет соглашение о прекращении огня, предложенное США и Францией. Больше никаких оправданий. Никаких дополнительных требований. Прекратите боевые действия. Прекратите убивать людей", - призвал Боррель перед началом встречи глав МИД стран "Группы семи".

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По словам Борреля, в предложенном проекте соглашения "учтены все требования Израиля, касающиеся безопасности". Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что прекращение огня "абсолютно необходимо", иначе "Ливан рухнет".

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильские министры планируют одобрить во вторник соглашение о прекращении огня с "Хезболлой".

По данным агентства EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если "Хезболла" нарушит условия перемирия.

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильскую территорию.

Жозеп Боррель ЕС Израиль Ливан Хезболла
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