Блинкен заявил, что соглашение Израиля и "Хезболлы" разрешит их многолетний конфликт

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что ожидаемое соглашение о прекращении огня в Ливане разрешит длившийся десятилетиями конфликт между Израилем и "Хезболлой".

"Это соглашение станет решением проблемы, которая мучила ближневосточный регион на протяжении нескольких десятилетий", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Италии.

"Мы месяцами работали над соглашением между Израилем и Ливаном, которое предполагает соблюдение резолюции СБ ООН 1701. В результате, Израиль должен будет вывести войска из Ливана, "Хезболла" - отодвинуть свои силы к северу, чтобы не угрожать безопасности Израиля", - сообщил глава Госдепа.

По его словам, соглашение также предполагает размещение на юге Ливана вооруженных сил Ливана и Временных сил ООН в стране, а также создание органа по надзору за соблюдением договоренностей.

При этом "Израиль, как и любая другая страна, всегда будет вправе защищаться от угроз его безопасности", ответил Блинкен на вопрос о том, какие гарантии предоставляются израильской стороне, если "Хезболла" нарушит соглашение.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что израильские министры планируют одобрить соглашение с "Хезболлой" о прекращении огня.

По данным агентства EFE, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложенное США соглашение, но "с некоторыми оговорками". Условия Нетаньяху включают, в частности, требование предоставить Израилю "свободу действий" на случай, если "Хезболла" нарушит условия перемирия.

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают израильскую территорию.