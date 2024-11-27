США разместили на Гуаме атомную подлодку на фоне напряженности вокруг Тайваня

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ВМС США разместили на постоянной основе на своей базе на острове Гуам в западной части Тихого океана атомную подводную лодку USS Minnesota, следует из данных американского 7-го оперативного флота.

Ударная подлодка класса Virginia оснащена торпедами и 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk. Она предназначена для борьбы с подводными лодками и надводными боевыми кораблями, а также ведения разведки.

Как указывает издание The War Zone, развертывание подлодки на Гуаме связано с ростом напряженности между США и КНР в отношении Тайваня.

Ранее японские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что США также планируют разместить ракетные подразделения на юго-западных островах Японии и на Филиппинах в случае кризисной ситуации вокруг Тайваня.

"Военные США введут в строй временные базы на юго-западных японских островах Нансэй и на Филиппинах для развертывания ракетных подразделений, если возникнет экстренная ситуация в отношении Тайваня, заявили источники, знакомые с американо-японскими отношениями", - сообщило агентство Kyodo.

Это положение включат в первый совместный оперативный план военных США и Японии, разрабатываемый для реагирования на возможный кризис в отношении Тайваня. Составление плана должно закончиться в декабре.

Согласно этому документу, если эскалация вокруг Тайваня станет неизбежной, США создадут временные базы на необитаемых островах Нансэй, тянущихся на юго-запад от японского острова Кюсю до Тайваня. Сюда направят полк Корпуса морской пехоты, оснащенный реактивными системами залпового огня HIMARS. В свою очередь Силы самообороны Японии, как ожидается, будут оказывать логистическую поддержку, в том числе снабжать морпехов боеприпасами и топливом.

Кроме того, ВС США развернут многоцелевую оперативную группу на Филиппинах для действий на суше, на море и в воздухе.

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику. При этом в ряде крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за независимость от Пекина.