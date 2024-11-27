РФ обещает адекватные шаги, если США разместят в Японии ракеты средней дальности

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Появление на территории Японии американских ракет средней дальности вынудит Россию предпринять шаги по укреплению собственной обороноспособности, они будут адекватными и соответствующими обновленным положениям ядерной доктрины, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появление американских ракет наземного базирования в АТР не способствует поддержанию там стабильности, лишь подогревает гонку вооружений, повышает уровень конфликтности, ведёт к нарастанию стратегических рисков. Что касается Японии, мы видим, что официальный Токио сознательно, в том числе, в информационном поле нагнетает ситуацию вокруг Тайваня и таким образом пытается оправдать свой курс на форсированную милитаризацию страны, наращивание военно-технического сотрудничества с Вашингтоном", - сказала она на брифинге в среду.

"Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации и на её территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности. О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", - подчеркнула она.

Так Захарова ответила на просьбу прокомментировать публикации японских СМИ, в которых говорится, что совместный план США и Японии на случай кризиса вокруг Тайваня может включить развертывание ракетных подразделений США на островах Нансей в Японии и на Филиппинах.