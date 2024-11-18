Тайванские власти собрались потратить в 2025 году $2,2 млрд на закупки оружия у США

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Тайваня намерена потратить в 2025 году $2,2 млрд на приобретение военного оборудования у США, сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Средства $2,2 млрд в следующем году пойдут в том числе на переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) ближнего действия и модернизацию радаров", - отмечает SCMP.

В Минобороны Тайваня отметили, что всего с США подписаны военные контракты на $22 млрд. Тайванская сторона выплатила примерно $11,4 млрд из этой суммы, еще $10,5 млрд планируют оплатить в период до 2031 года включительно.

В частности, на Тайване хотят получить 108 танков M1A2T Abrams, 66 истребителей F-16V, 29 реактивных систем залпового огня HIMARS, 100 противокорабельных ракет Harpoon наземного базирования.

При этом местные депутаты подвергли критике задержки с поставками американских вооружений. В ответ в Минобороны указали на пандемию COVID-19 в качестве причины этих проблем. По некоторым данным, Тайвань еще не получил оружия на $20,5 млрд, в том числе истребители, танки, ПЗРК Stinger, HIMARS, противокорабельные ракеты и беспилотники MQ-9B.

Между тем, напоминает издание, избранный президент США Дональд Трамп ранее призывал власти Тайваня нарастить до 10% долю ВВП острова, направляемую на оборонные нужды.

В ноябре Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что власти Тайваня собираются приобрести у США значительные объемы вооружений, чтобы продемонстрировать Вашингтону решимость защищаться. Собеседники газеты уточняли, что Тайбэй может сделать запрос на продажу 60 истребителей-бомбардировщиков F-35, четырех самолетов дальнего радиолокационного действия Grumman E-2 Hawkeye, 10 ранее списанных кораблей и 400 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Также планируется закупить эсминцы с противоракетной обороной системой Aegis.

Однако впоследствии в Минобороны заявили, что не осведомлены о подобных планах.

Тайванский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Вместе с тем США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за "независимость Тайваня".