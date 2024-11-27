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Польша призывает страны Балтии и Скандинавии совместно патрулировать Балтийское море

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Польши Дональд Туск заявил о намерении обратиться к руководству стран Балтии и Скандинавии с призывом организовать совместные патрули для безопасности в Балтийском море.

"Я буду убеждать партнеров в необходимости немедленно создать аналог миссии Балтийского воздушного патрулирования - "морское патрулирование", совместное предприятие стран, выходящих на Балтийское море и разделяющих чувство опасности в связи с Россией", - приводят западные СМИ его слова.

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У Туска в среду и четверг запланированы встречи с премьерами государств Балтии и Скандинавии, в том числе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Темой переговоров станут общие цели сторон в связи с кризисом на Украине, трансатлантические отношения и региональное сотрудничество в области безопасности.

Ранее стало известно о повреждении в Балтийском море подводного кабеля между Литвой и Швецией, а позднее - кабеля между Финляндией и Германией. Швеция, Германия и Литва начали расследование причин инцидентов.

Накануне Кристерссон потребовал, чтобы китайский сухогруз Yi Peng 3, который прошел курсом в Балтийском море поблизости от двух подводных кабелей, вышедших из строя, отправился в Швецию в рамках расследования данных инцидентов. Он уточнил, что не выдвигает каких-либо обвинений, и что Стокгольм находится на связи с Пекином и экипажем судна. В свою очередь в МИД КНР отметили, что китайские власти поддерживают контакты с Швецией и другими сторонами по этому вопросу.

Польша Швеция Скандинавия Дональд Туск Финляндия Литва
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