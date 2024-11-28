Швеция предложила Китаю вместе расследовать повреждения кабелей на Балтике

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Швеция обратилась к китайским властям с просьбой о сотрудничестве в выяснении обстоятельств повреждения кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает в четверг агентство EFE со ссылкой на шведского премьера Ульфа Кристерссона.

"Мы направили Китаю официальный запрос о сотрудничестве со шведскими властями для прояснения того, что произошло", - заявил Кристерссон на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Польши Дональдом Туском.

Кристерссон добавил, что власти Швеции намерены провести обыск на китайском сухогрузе Yi Peng 3, который прошел курсом в Балтийском море поблизости от двух подводных кабелей, вышедших из строя.

Ранее стало известно о повреждении в Балтийском море подводного кабеля между Литвой и Швецией, а позднее – кабеля между Финляндией и ФРГ. Швеция, ФРГ, Литва начали расследование причин инцидентов.

В среду Кристерссон потребовал, чтобы китайский сухогруз отправился в Швецию в рамках расследования этих инцидентов. Он уточнил, что не выдвигает каких-либо обвинений и что Стокгольм находится на связи с Пекином и экипажем судна. В свою очередь в МИД КНР отметили, что китайские власти поддерживают контакты с Швецией и другими сторонами по этому вопросу.