ЕС продлил на год санкции против Мьянмы из-за преследования рохинджа

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 30 апреля 2020 года, ограничительные меры в отношении Мьянмы.

"Санкционный режим включает эмбарго на оружие и оснащение, которое может быть использовано в целях внутренних репрессий; запрет на экспорт товаров двойного назначения, применяемых военными или пограничной полицией; и ограничения на экспорт оборудования, предназначенного для отслеживания средств связи и пригодного для использования в целях внутренних репрессий", - сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Кроме того, запрещены военная подготовка вооруженных сил Мьянмы и военное сотрудничество с ними.

В коммюнике уточняется, что продление распространяется также на индивидуальные санкции в отношении 14 человек, которых в ЕС считают ответственными за серьезные нарушения прав человека народности рохинджа и гражданского населения и этнического меньшинства в штатах Ракхайн, Качин и Шан.

Подпадающие под санкции лица являются офицерами высокого ранга вооруженных сил и пограничной полиции Мьянмы, отмечается в документе.

Решение Совета ЕС принято по письменной процедуре и будет опубликовано 30 апреля в "Официальном журнале" Евросоюза.

26 апреля 2018 года Совет ЕС продлил и усилил эмбарго на продажу оружия Мьянме и запретил участие в военной подготовке вооруженных сил страны и военное сотрудничество с ней. В своем постановлении от 26 февраля 2018 года Совет ЕС призвал правительство Мьянмы и силы безопасности обеспечить ответственность за преступления, в частности, в штатах Ракин, Качин и Шан.

В 2017 году более 620 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш из Мьянмы. Причиной массовой иммиграции стало обострение зревшего многие годы конфликта между членами мусульманской народности и бирманцами в штате Ракхайн.

Рохинджа считают себя коренным населением в штате Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что они переселились в Мьянму во времена британского колониального правления. Власти и общественность в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому зачастую отказывают им в гражданстве.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против членов народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 представителей народности рохинджа.