Уолтц рассматривает идею прекращения огня на время переговоров между Россией и Украиной

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц изучает несколько предложений по прекращению конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники телеканала, чиновники Трампа, скорее всего, будут настаивать на скорейшем прекращении огня, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры.

Ожидается, что представители администрации избранного президента также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть расходов по поддержке Украины.

По словам источников, среди прочих Уолтц рассматривает предложение Кита Келлога, которого Трамп намерен назначить специальным посланником по Украине и России.

План Келлога предусматривает, что продолжение военной помощи США Украине должно быть обусловлено участием Киева в мирных переговорах с Россией и "официальной политикой США, направленной на прекращение огня и урегулирование конфликта на Украине путем переговоров". Желание Украины вступить в НАТО, тем временем, будет "отложено" на длительный период, чтобы привлечь Россию за стол переговоров.

Тем временем, как сообщает Associated Press, администрация нынешнего президента Джо Байдена призывает Украину как можно скорее увеличить численность своей армии, мобилизовав больше военнослужащих и изменив законы о мобилизации, разрешив призыв на военную службу с 18 лет.

По словам неназванного представителя администрации Байдена, Украина должна снизить призывной возраст с нынешних 25 лет до 18 и тем самым решить проблему с нехваткой военных.

Чиновник сказал, что украинцы считают, что им нужно около 160 тыс. дополнительных военнослужащих. В тоже время Белый дом заявляет, что им, вероятно, понадобится больше.