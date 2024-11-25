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Уолтц заявил, что команды Байдена и Трампа действуют сообща

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Джо Байдена и команда избранного президента Дональда Трампа действуют сообща, заявил член Палаты представителей США, будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Наши противники, которые думают, что сейчас благоприятный момент, когда они могут стравливать одну администрацию с другой, они ошибаются. (...) Мы одна команда (...) в этот переходный период", - сказал Уолтц в интервью Fox News.

Ранее Трамп назвал Уолтца экспертом по угрозам, а также сторонником его внешнеполитической программы.

Как сообщалось, Трамп предложил Уолтцу, республиканцу из Флориды, быть его советником по национальной безопасности. Республиканец входит в комитеты Палаты представителей по разведке, вооруженным силам и иностранным делам. Советник по нацбезопасности назначается президентом без одобрения Сената.

Джо Байден Дональд Трамп Майкл Уолтц
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