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Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине
Фото: Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил в четверг об очередном пакете санкций против России в связи с кризисом на Украине.

"Новые санкции введены в ответ на то, что, как выяснила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), на Украине незаконно использовали слезоточивый газ", - приводятся слова министра в заявлении МИД.

Кроме того, отмечается, что под санкции подпадут иранцы, которых обвиняют в поставках баллистических ракет и БПЛА России, а также якобы связанные с тем россияне, способствующие этой торговле.

Санкции ввели против семи физических и пяти юридических лиц. В пресс-релизе не указано, против кого конкретно введены ограничительные меры.

Согласно заявлению, с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 1,7 тыс. человек и структур в связи с действиями РФ.

В начале октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Украина готовит провокации, чтобы обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне специальной военной операции.

Новая Зеландия Украина
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