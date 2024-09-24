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Новая Зеландия вводит новые санкции в отношении РФ и Белоруссии

Новая Зеландия вводит новые санкции в отношении РФ и Белоруссии
Здание Парламента Новой Зеландии
Фото: Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении дополнительных санкций в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

"Эти новые санкции касаются пяти физических и шести юридических лиц", - говорится в заявлении Питерса, опубликованном МИД Новой Зеландии.

Отмечается, что новые санкции направлены против субъектов, причастных к "оккупации Россией Запорожской атомной электростанции, российского военно-промышленного комплекса, а также белорусских физических и юридических лиц, оказывающих поддержку".

С марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1,7 тыс. физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер в отношении России.

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