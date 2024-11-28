В Иране назвали израильским провалом перемирие Израиля и "Хезболлы"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами считает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением "Хезболла" стало разгромом Израиля, сообщает в четверг иранский телеканал Press TV.

"Соглашение о прекращении огня у ливанской границы - это стратегическое и унизительное поражение, нанесенное сионистскому режиму (так в Иране называют власти Израиля - ИФ)", - написал Салами в послании лидеру "Хезболлы" Наиму Касему.

Салами отметил, что Израиль "не приблизился ни к одной из целей, которые он преследовал в войне против "Хезболлы".

Кроме того, командующий КСИР также выразил надежду на то, что соглашение "приведет и к завершению войны в секторе Газа".

Ранее сообщалось, что израильские военные и "Хезболла" договорились о перемирии, 27 ноября боевые действия прекратились.