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Нетаньяху заявил, что Израиль готов к войне в Ливане, если "Хезболла" нарушит перемирие

По его мнению, условия для достижения сделки с ХАМАС стали лучше

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал израильской армии готовиться к "интенсивной войне" в случае нарушения "Хезболлой" режима прекращения огня.

"Если произойдет массовое нарушение соглашения, я дал директиву Армии обороны Израиля готовиться к полномасштабной войне", - сказал Нетаньяху в интервью Channel 14.

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Относительно ситуации в секторе Газа израильский премьер заявил, что согласился бы на паузу в войне с ХАМАС.

"Я готов к прекращению огня на юге (сектора Газа - ИФ), когда мы будем уверены, что сможем добиться освобождения заложников", - сказал он.

"Я готов к прекращению огня в любое время", - подчеркнул Нетаньяху.

По его мнению, условия для заключения сделки с ХАМАС значительно улучшились.

"ХАМАС надеялся, что Иран придет, чтобы спасти его, но этого не произошло; он надеялся, что хуситы придут, чтобы спасти его, но этого не произошло. Но больше всего он надеялся, что "Хезболла" придет, чтобы спасти его. (...) "Хезболлы" нет. Вот почему я думаю, что условия очень сильно изменились к лучшему", - пояснил премьер.

Израильские военные и "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а силы "Хезболлы" отступит примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран Ливан Газа
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