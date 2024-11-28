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Глава польской спецслужбы раскритиковал идею отправки военных НАТО на Украину

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Неправильной назвал идею направления на Украину натовских военных глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

"Не сейчас", - ответил он в эфире польского Radio Zet на вопрос о том, должно ли НАТО направить военнослужащих на Украину.

"НАТО - это оборонительный союз, в этом заключается его основная стратегия, доктрина и гарантия функционирования. Он должен функционировать в условиях мира, который он и должен защищать. На этом этапе, я бы сказал, что это (идея направления натовских военных на Украину - ИФ) - неправильное решение", - пояснил Севера.

При этом он считает необходимым увеличивать поддержку Украины. Кроме того, глава польской спецслужбы высказался и за усиление санкций против России.

Radio Zet в свою очередь отмечает, что лишь 16% участников ее опроса сочли необходимым, чтобы НАТО направила военных на Украину.

НАТО Украина Польша
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