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Министр обороны Испании выступила против отправки войск на Украину

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мадрид выступает против идеи отправки войск на Украину, так как не хочет эскалации конфликта, заявила в понедельник министр обороны Испании Маргарита Роблес.

По сообщению агентства ЭФЭ, она сказала, что "решительно против" отправки испанских войск на украинскую территорию. По мнению Роблес, присутствие на Украине военных НАТО может спровоцировать эскалацию конфликта.

"Нужно действовать аккуратно, чтобы не давать повода для такой эскалации", - добавила она.

Роблес напомнила, что с самого начала украинского кризиса в НАТО заявляли о важности избегания подобной эскалации.

При этом, по словам Роблес, она уважает позицию тех европейских стран, которые не исключали отправку своих военных на Украину для тренировки там украинских военнослужащих.

НАТО Украина Испания Маргарита Роблес
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