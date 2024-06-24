Макрон пока не намерен отправлять военных на Украину

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не собирается в ближайшее время отправлять французских военных на Украину.

"Я не думаю, что завтра может случиться война на нашей территории (...) или что мы направим силы на украинскую территорию", - сказал Макрон в эфире подкаста бизнесмена Матье Стефани.

Французский лидер отметил, что развитие событий на Украине "важно для нашей безопасности".

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что не исключает, что при определенном развитии событий может направить французских военных на Украину. Он сообщал, что намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения украинских военных. Комментируя намерения Франции, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе по-прежнему не планируют направлять военных на Украину.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Макрон предложил президенту США Джо Байдену вместе отправить на Украину военных инструкторов, однако американский лидер не поддержал эту идею.