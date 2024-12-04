Нидерланды выделят 22 млн евро на проекты развития ПВО и киберустойчивости Украины

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил в среду о решении страны выделить Украине дополнительную помощь в размере 22 млн евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Министр также написал в соцсети, что на прошедшем накануне заседании совета НАТО-Украина он "подчеркнул важность укрепления военного потенциала" этой страны.

В конце ноября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о поставках Украине трех зенитных ракетных комплексов Patriot.

В октябре Брекелманс сообщил, что Амстердам поставил Киеву первую партию обещанных Украине истребителей F-16. В ноябре стало известно, что Нидерланды передали в Румынию два оставшихся F-16 из партии в 18 единиц, которые украинские летчики будут использовать при обучении пилотированию этих самолетов.

Кроме того, в октябре премьер-министр Нидерландов Дик Схооф объявил о решении выделить более 270 млн евро на приобретение артиллерийских снарядов для Украины.

В сентябре Схооф сообщил о выделении Украине пакета помощи в размере более 200 млн евро для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры.