Bloomberg сообщил об антимонопольном расследовании в отношении Microsoft в США

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft Corp., передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Расследование касается широкого спектра направлений бизнеса, включая облачные вычисления, лицензирование программного обеспечения, кибербезопасность и искусственный интеллект (ИИ).

FTC более года неофициально общалась с конкурентами и деловыми партнерами компании, после чего направила ей детальный запрос информации.

На следующей неделе юристы комиссии встретятся с представителями конкурентов Microsoft для получения дополнительных сведений о ее методах ведения бизнеса.

Один из главных вопросов расследования касается предложения популярных офисных программ и инструментов безопасности в пакете с облачными сервисами. Другие компании отмечали, что такая стратегия софтверного гиганта затрудняет для них конкуренцию.

Регулятор в числе прочего изучает ситуацию с ПО в сфере безопасности Microsoft Entra ID (бывшая Azure Active Directory), которое помогает проводить аутентификацию пользователей облачных сервисов.

Кроме того, FTC рассматривает проблемы Microsoft в области кибербезопасности и ее положение на рынке госзакупок как примеры ее негативного рыночного влияния.

В июле на нескольких миллионах компьютеров под управлением операционных систем Microsoft произошел сбой из-за обновления антивируса CrowdStrike, что привело к проблемам в авиасообщении, банках, лечебных учреждениях и других организациях.

Microsoft также поставляет Минобороны и другим органам власти США программное обеспечение и облачные услуги на миллиарды долларов.