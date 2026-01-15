Швейцарский регулятор проверит повышение цен на лицензии Microsoft

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) начала предварительную проверку в отношении Microsoft Corp., касающуюся повышения цен на лицензионные продукты компании в стране.

Комиссия сообщила, что получила жалобы от компаний и государственных органов на резкое подорожание лицензий Microsoft, в том числе касающихся платформы Microsoft 365. Это могло привести к незаконному ограничению конкуренции.

"Если такие сигналы подтвердятся, это может привести к началу формального расследования", - заявил регулятор.

За последние 12 месяцев капитализация Microsoft выросла на 8,2%, до $3,5 трлн.