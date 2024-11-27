Глава ЕК заверила, что Еврокомиссия поддержит Украину во вступлении в ЕС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК нового состава будет работать над вступлением Украины в Евросоюз.

"Мы хотим, чтобы Украина стала частью нашего Европейского союза. Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько понадобится", - сказала фон дер Ляйен, представляя в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге кандидатов в члены ЕК для окончательного утверждения.

Фон дер Ляйен пообещала, что ЕК поможет Украине, Молдавии, странам Западных Балкан подготовиться ко вступлению в ЕС и проведёт необходимые реформы.

"Приверженность Европы этим странам будет всё сильнее. (...) И мы будем поддерживать эти страны на каждом этапе их процесса, основанного на заслугах, пока они не будут готовы присоединиться к нашему союзу", - заявила председатель Еврокомиссии.

При этом фон дер Ляйен напомнила, что в Еврокомиссии нового состава за расширение Евросоюза будет отвечать словенка Марта Кос.