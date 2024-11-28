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ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту на 18,1 млрд евро за счет замороженных активов РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной по макрофинансовому кредиту на 18,1 млрд евро.

"Для меня большая честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на сумму 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия ее неотложных потребностей", - написал зампред ЕК в четверг в соцсети X.

"Это часть инициативы G7 по поддержке Украины с использованием доходов от замороженных российских активов", - пояснил Домбровскис.

В июне участники саммита G7 в Италии договорились использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.

26 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны G7 перешли к завершающему этапу работы для выделения Украине этих $50 млрд.

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