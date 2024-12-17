ЕС изучит последствия поддержки Киева за счет замороженных активов России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает возможные юридические и финансовые последствия в случае изъятия блокированных российских активов для помощи Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, дипломатическая служба союза, а также некоторые государства-члены изучают, потребуется ли выносить судебные решения для юридического обоснования ареста замороженных активов или будет достаточно подсчета ущерба.

Некоторые члены ЕС, опасаясь, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность может сократить помощь Украине или вовсе отказаться от нее, "пытаются возобновить дискуссии о том, следует ли более полно использовать замороженные российские активы". В то же время другие страны Евросоюза, включая Германию, Бельгию и Люксембург, отмечает агентство, "по-прежнему весьма обеспокоены идеей конфискации".

По данным Bloomberg, решение о конфискации активов и передаче их Украине "стало бы существенным отходом от нынешнего подхода". По словам источников агентства, некоторые государства - члены ЕС "оценивают, какое влияние такой шаг может оказать на евро как валюту". Кроме того, они рассматривают возможность того, что третьи страны начнут выводить свои активы из юрисдикции государств, которые до этого дали согласие на конфискацию активов России.

Источники агентства также сообщили, что главы МИД стран ЕС обсудили идею конфискации активов накануне в Брюсселе. По словам источников, обсуждение может возобновиться 19 декабря на саммите лидеров ЕС в Брюсселе

Bloomberg напоминает, что пока ЕС и страны G7 использовали прибыль от замороженных активов России на сумму около $300 млрд для оказания помощи Украине.

В конце ноября госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что страны "группы семи" перешли к завершающему этапу работы для выделения Украине $50 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.