Страны G7 завершают работу над выделением Киеву $50 млрд с использованием доходов от активов РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Страны "группы семи" перешли к завершающему этапу работы для выделения Украине $50 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В рамках нашей поддержки Украины мы также завершаем процесс выделения $50 млрд, обеспеченных на основе российских суверенных активов, которые заморожены", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Он напомнил, что США недавно ввели новые санкции против России, в частности против "Газпромбанка".

Блинкен отметил, что также ожидает "дальнейших подобных действий со стороны G7".

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.