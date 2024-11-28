Боррель назвал неотложным приоритетом прекращение войны в Газе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что вернулся из поездки на Ближний Восток "без особого успеха", по его словам, сегодня ситуация там намного хуже, чем была последние пять лет.

"Решать этот ближневосточный конфликт не стало легче. Это становится все труднее и труднее. Что изменилось, так это растущее понимание того, что это необходимо решать, что мы не можем загонять это в угол", - сказал Боррель в четверг в своей речи на заседании в Брюсселе Глобального альянса по израильско-палестинскому урегулированию на основе принципа двух государств.

По его словам, "цена отсутствия мира стала непомерной".

"Проблему надо решать. Никакой другой территориальный спор не вызывает столько эмоций и не подпитывает поляризацию во всем мире, и, в частности, внутри наших европейских обществ, как этот конфликт. Ни один международный конфликт не вызывает столько человеческих страданий, сколько мы видим сегодня в Газе", - продолжил глава дипломатии ЕС.

Прекращение войны в Газе он назвал "самым неотложным приоритетом сегодня". "И подготовка почвы для мира не менее важна, даже если стороны к нему не готовы", - считает Боррель.

"По крайней мере, одна сторона не готова к этому. И я сожалею, что этой стороны сегодня нет среди нас. Но это не значит, что в Израиле нет людей, которые хотят мира. (...) Есть израильтяне, которые хотят построить мир. Израильтяне и палестинцы не являются исключением в своем желании жить в мире. (...) А те, кто утверждает почти обратное, имеют антигуманистическую и экстремистскую повестку дня", - сказал глава европейской дипломатии.

Он призвал противостоять таким людям и назвал принципы, которые, по его мнению, могли бы послужить этому: поддерживать тех, кто работает ради мира, противодействовать его нарушителям, информировать людей о происходящем. Боррель добавил, что "в израильском обществе не видят, что происходит в Газе, потому что никто этого не показывает".

Нужно также "защищать ООН" и использовать рычаги принудительных мер, которые, по его мнению, не используются. При этом Боррель признал, что в ЕС для таких мер требуется единогласие, и он полагает, что его не добиться.

"Если вы не можете принять меры, которые выходят за рамки убеждения, мы не продвинемся вперед, потому что убеждения, как было доказано, недостаточно. Сколько раз мы ездили в Израиль, чтобы попытаться остановить то, что происходит, прося об этом, умоляя. Этого недостаточно", - заявил высокий представитель ЕС на последнем мероприятии его истекающего мандата.

При этом Боррель выразил уверенность, что его преемница Кая Каллас, приступающая к своим полномочиям 1 декабря, поймет, "как важно справиться с последствиями этого конфликта".