В Белом доме возобновляют работу над соглашением о прекращении огня в Газе

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена начинает новую фазу работы для достижения соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщил в среду советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден намерен начать такую работу сегодня", - сказал он в интервью MSNBC.

Салливан добавил, что Байден планирует в этих целях взаимодействовать с Турцией, Катаром, Египтом и другими странами в регионе.

Накануне израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболла" договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, с 4:00 утра среды по местному времени (5:00 по московскому времени) они остановили боевые действия.