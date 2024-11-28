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Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении войны в Газе после перемирия в Ливане

Байден рекомендовал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении войны в Газе после перемирия в Ливане
Президент США Джо Байден
Фото: AP/TASS

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его заключить соглашение с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, сообщает Axios.

По словам источников Axios, разговор (Байдена и Нетаньяху - ИФ) состоялся после одобрения кабинетом министров Израиля соглашения о прекращении огня в Ливане и затрагивал сделку с ХАМАС и освобождение заложников.

"Сейчас у нас есть возможность. Давайте освободим заложников", - сказал Байден, его цитируют источники портала Axios.

По их словам, премьер-министр Израиля отреагировал положительно, сказав, что хочет попытаться (освободить заложников - ИФ).

Как заявил порталу высокопоставленный израильский министр, Нетаньяху заинтересован в том, чтобы добиться освобождения заложников, но так, чтобы эта сделка не обязывала его соглашаться на прекращение войны и полный вывод израильских войск из Газы.

"Сначала должна была закончиться война в Ливане. Сейчас ХАМАС находится в более слабом положении, потому что "Хезболла" вышла из войны", - сказал министр.

Ранее официальные лица Израиля и США предполагали, что соглашение о прекращении огня в Ливане увеличит шансы на заключение сделки с ХАМАС.

Как сообщалось ранее, израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболла" договорились о прекращении огня, 27 ноября боевые действия прекратились. Позже ХАМАС выступил с заявлением, что готов к соглашению о Газе, но оно должно включать прекращение войны и полный вывод израильских войск из анклава.

Джо Байден Газа США Ливан
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