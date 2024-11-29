В Казахстане повысили базовую ставку до 15,25%, аналитики ожидали ее сохранения

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана в пятницу принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщила пресс-служба макрорегулятора.

"Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции (. . .) Совокупные денежно-кредитные условия смягчились на фоне ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие годы. В сочетании с возросшей волатильностью на финансовых рынках это потребовало повышения базовой ставки", - говорится в сообщении Нацбанка.

Поясняется, что на фоне волатильности на финансовых и энергетических рынках регулятор будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%.

Решение Национального банка Казахстана повысить ставку до 15,25% не совпало с консенсус-прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс". В основном они склонялись к тому, что регулятор оставит ставку без изменения - на уровне 14,25% годовых.

Базовая ставка в Казахстане с начала текущего года снижалась четыре раза: в январе на 50 б.п. - до 15,25%, в феврале - еще на 50 б.п., до 14,75%, в мае - на 25 б.п., до 14,5%, в июле - еще на 25 б.п., до 14,25%. С июльского заседания Нацбанк удерживал ставку неизменной.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено комитетом по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана 17 января 2025 года.